Владимир Путин поднял тост за Россию и ее героев на торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества в Большом Кремлевском дворце. В Георгиевском зале собрались более 350 военных и гражданских — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

Выступая перед собравшимися, президент отметил, что любовь к родине — священное для россиян чувство, и именно оно дает им силы выдержать любые испытания, а врагов — дрогнуть и отступить.

Владимир Путин подчеркнул, что в День Героев Отечества мы отдаем дань уважения людям, «чьи имена навсегда вписаны в летопись мужества и отваги». По словам президента, Георгиевский зал, где ежегодно проходит чествование героев, является «олицетворением их доблести» и «символом самоотверженного служения России».

«Мы преклоняемся перед всеми, кто отстаивал свободу и независимость нашего государства, вспоминаем сегодня подвиги прославленных полководцев и неустрашимых солдат, подвиг русской армии в 1812 году и тех, кто не жалел себя на полях сражений Первой мировой войны, и, конечно же, по праву называем героическим поколение, разгромившее нацизм и одержавшее грандиозную историческую победу в Великой Отечественной войне», — заявил Владимир Путин.

Он также напомнил, что в эти дни исполняется 250 лет, со дня учреждения ордена Святого Георгия — высшей военной награды и Российской Империи, и современной России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце ноября Владимир Путин вручил звезды Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые летом посадили аварийный пассажирский самолет в поле в Подмосковье и спасли десятки жизней.