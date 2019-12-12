Британия выбирает новый парламент. Момент действительно исторический — решается судьба Brexit. В случае победы, премьер Борис Джонсон обещает экстренно расстаться с Евросоюзом до 31 января.

Участки для голосования открылись еще в семь утра по местному времени, большинство из них расположены в школах. Поэтому ученики сегодня отдыхают, а вот их родителям придется голосовать или до работы, или после. Эксперты предрекают низкую явку.

Из Лондона репортаж Кристины Федоровой.

День «икс» для Бориса Джонсона, да что там — для всей Британии — с такими заголовками вышли крупнейшие газеты. На досрочных выборах настоял сам премьер, после того, как депутаты отклонили очередное соглашение по Brexit. Подойдя к делу серьезно — вместо стандартной агитации устроил целое политическое шоу.

«У нас есть готовая сделка! Она готова для духовки и для микроволновки, выбирайте свой стиль приготовления, просто добавьте горячей воды! Вот и все! Мы выйдем из Евросоюза», — говорит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Сделать это Джонсон намерен любой ценой. Даже если придется буквально идти напролом. И это далеко не все, на что премьер готов ради победы. Баранку трактора он легко меняет на боксерские перчатки. От журналистов прячется в холодильнике и даже играет роль рождественского эльфа в рекламе, только приносит гражданам не подарки, а призывы поддержать Brexit.

Если Джонсон верен себе и принципу «чем больше эпатажа, тем лучше», то его главный конкурент — полная противоположность. Джереми Корбин — лидер лейбористов. По мнению экспертов, он настолько радикален, что привлекает избирателей и отталкивает однопартийцев.

«Мы положим конец этому кризису. Джонсон ввел страну в заблуждение. Мы предоставим выбор народу и проведем повторный референдум», — обещает лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Но Джонсон с Корбиным не единственные кандидаты. Крайне колоритная Джо Свинсон — лидер либеральных демократов — в случае победы категорично обещает отменить Brexit, за что ее прозвали либералом без демократии. Или вот, пожалуй, самый молчаливый претендент — кот Стэн, абсолютный новичок в политике, даже с прессой общается через хозяина.

«Движение „Кошки против Brexit“ появилось в качестве шутки три года назад. Но сегодня мы объединились в весьма существенную силу, с которой нужно считаться», — говорит хозяин кота Стэна Питер Кук.

А вот как всю эту избирательную гонку увидела газета «Таймс»: свою страну политики как одеяло тащат во все стороны, но вывести из тупика не могут. И если эту стену Джонсон все-таки пробил, то далеко не факт, что так же просто он продавит общество. Жители устали от эпопеи с Brexit и уже никому не верят.

Борис Джонсон смог добиться того, что было не по зубам его предшественнице Терезе Мэй, он выторговал скидку по самому болезненному вопросу — ирландской границе. И привез из Брюсселя новый вариант соглашения. Но, возмутились шотландцы и документ отклонили. После такого удара под дых Джонсон решил разыграть последний козырь и провести досрочные выборы, чтобы сменить неподконтрольный парламент.

«Мы освободим жителей от парламента, который стал бесполезным», — говорит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Сейчас у консерваторов нет большинства, а значит нет поддержки с Brexit. По опросам, правящая партия во главе с Джонсоном лидирует, но итог может быть любым. В Британии все 650 членов Палаты общин избираются в одномандатных округах и очень сложно подсчитать, сколько именно они получат мандатов, и какая партия окажется в большинстве.

Прогнозы сейчас делают журналисты, аналитики и даже звери-предсказатели. Из осьминога Пауля давно сварили суп — на смену ему пришел нейтрально гендерный пингвин, который посчитал, что скоро сменится премьер, и станет им… Корбин.

Если все-таки победу одержит партия Джонсона, у него будут все шансы поставить точку и развести Лондон с Евросоюзом. Но если нет, то он рискует потерять кресло, а Британию может ждать новый референдум.

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