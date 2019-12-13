Московская школьница впала в кому после употребления наркотиков

Школьница в Москве попала в реанимацию с подозрением на отравление психотропными препаратами. Как стало известно 5-tv.ru, накануне 17-летней девушке стало плохо во время урока. Подросток потеряла сознание и была срочно госпитализирована.

Медики поставили предварительный диагноз «Подозрение на отравление психотропными препаратами. Аспирационный синдром».

По факту инцидента в школу был направлен сотрудник отдела по делам несовершеннолетних.

По предварительной информации, девушка употребила наркотический препарат бутират. Школьница выходит из комы под надзором медиков. В настоящее время устанавливается, у кого было приобретено психотропное вещество.

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