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Московская школьница впала в кому после употребления наркотиков

, 10:51 | Марина Неруцких 39

17-летняя девушка потеряла сознание во время урока и была срочно доставлена в реанимацию.

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Школьница в Москве попала в реанимацию с подозрением на отравление психотропными препаратами. Как стало известно 5-tv.ru, накануне 17-летней девушке стало плохо во время урока. Подросток потеряла сознание и была срочно госпитализирована.

Медики поставили предварительный диагноз «Подозрение на отравление психотропными препаратами. Аспирационный синдром».

По факту инцидента в школу был направлен сотрудник отдела по делам несовершеннолетних.

По предварительной информации, девушка употребила наркотический препарат бутират. Школьница выходит из комы под надзором медиков. В настоящее время устанавливается, у кого было приобретено психотропное вещество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в самолете умершего от сердечного приступа 21-летнего рэпера Juice Wrld было найдено более 30 килограммов марихуаны.

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