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  4. Ирина Шейк устроила эротическую фотосессию с плюшевым медведем

Ирина Шейк устроила эротическую фотосессию с плюшевым медведем

, 11:59 | Светлана Александрова Фото 2 608

Поклонники в восторге от фигуры, а особенно от роскошной груди супермодели.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк распалила воображение своих поклонников, выложив в Instagram снимок, на котором полулежит в откровенном ярко-красном нижнем белье «в объятиях» огромного плюшевого медведя. Восторженные поклонники в комментариях не скупятся на комплименты.

Instagram @irinashayk

«Время любви»;

«На это можно смотреть бесконечно!»

«Ирина, у вас очень красивая грудь!»

«Шикарная!»

«Ира как всегда огонь!»

«Выкуси, бывший!» — пишут фанаты Шейк.

А кое-кому из подписчиков показалось, что глаза у Ирины слишком грустные, и она несчастлива, несмотря на мировую известность и богатство.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк, пережившая недавно расставание с отцом своей двухлетней дочери Леи, показала публике нового возлюбленного — фэшн-фотографа из Великобритании Рована Папье.

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