«Я в рай хочу»: Соседи рассказали про петербурженку, чуть не выбросившую дочь в окно

Соседи рассказали о жительнице Санкт-Петербурга, которая хотела «сделать ангела» из двухлетней дочери путем выбрасывания ее в окно. Одна из женщин сообщила 5-tv.ru, что петербурженка вела себя очень эмоционально.

«Она переехала, наверное, два года. Мы так (близко — Прим. ред) не общались с этой девушкой. Я так и не поняла, она замужем или не замужем. Я видела ее одну, ребенка родила. Ну, и мальчишка там первый бегает, поднимается в школу, видимо», — сказала соседка.

Ее родственница добавила, что перед происшествием, примерно в 06.15 утра, слышала шум в квартире и плач девочки. Скоро к дому подъехали экстренные службы. По словам соседки, петербурженку они застали в возбужденном состоянии.

«Она уже все: кричала что-то, никому не открывала <…> Участковый, по-моему, сказал, что, когда ее поймали, она сказала: «Я в рай хочу!“» — сообщила соседка.

Другой сосед сообщил, что ранее не замечал за петербурженкой никаких странностей. Он очень удивился произошедшему.

«Они как переехали, грубо говоря полтора года назад они квартиру купили, ничего такого не предвещало. Ни разу не замечал ничего. Так что ничего не могу сказать, я сам был в шоке», — сказал мужчина.

Как сообщал 5-tv.ru, трагедия чуть не случилась утром 14 декабря в квартире одного из домов по улице Караваевская в Рыбацком. Свидетели слышали, что женщина собиралась выбросить двухлетнюю дочь из окна, чтобы «сделать ангелом».