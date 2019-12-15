Предателям тут не место: памятник власовцам предложили установить в одном из районов Праги

Глава муниципального совета одного из районов Праги предложил установить памятник власовцам.

Справка для тех, кто не знает или забыл. Это подчиненные советского генерала Андрея Власова, который в начале войны присягнул на верность Гитлеру. Потом он руководил так называемой «Русской освободительной армией» и бок о бок с фашистами воевал против своих же.

Для всех нас с самого детства понятие «власовец» — это синоним предательства. И вот теперь чехи хотят воздать им дань уважения. Вкупе с событиями по переносу памятника маршалу Ивану Коневу — это выглядит каким-то плевком в душу всех россиян. И все это в преддверии 75-й годовщины освобождения Праги, когда в мае 45-го войска под командованием того самого Конева окончательно разгромили нацистов в чешской столице.

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Пражский спальный район под названием Ржепорье кажется тихим только с первого взгляда. На этой неделе окраину города встряхнули в буквальном смысле шекспировские страсти. Быть или не быть памятнику военным преступникам и предателям — бойцам генерала Власова — главный вопрос, который уже разбил жителей на два лагеря.

«Согласен, согласен с предложением нашего старосты. Власовцы — наши герои, мы должны чтить их память!»— говорит Томаш Бразда, житель Праги.

«Пан староста психически нездоров, пусть поставит этот памятник у себя дома. Власовцы — изменники!» — считает Мартин Гевиш, житель Праги.

Речь об освобождении Праги в мае 45-го года. Во время боев бывшие красноармейцы, присягнувшие на верность Гитлеру, внезапно начали стрелять в немецких солдат. На этот отчаянный шаг предатели решились, чтобы искупить вину за сотни военных преступлений, в том числе, убийства мирных жителей в Польше и на Украине. Но о зверствах подчиненных генерала Власова власти Ржепорья теперь не помнят. На общественных слушаниях в администрации решили: монументу предателям быть, даже вопреки заявлению президента.

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«Власовцы были предателями. Та минимальная помощь, которую они оказали при освобождении Праги не может реабилитировать их преступления. Об этом нельзя забывать. Но у того главы района, похоже, свое мнение», — сказал Милош Земан, президент Чехии.

А вот и куратор строительства памятника — тот самый глава района — Павел Новотный. Как и большинство жителей Ржепорья россиян не любит, а Власова считает единственным спасителем чешской столицы. Предложение о встрече с нашей съемочной группой чиновник на удивление принял и даже показал картинки со стен кабинета. Вот он в кабине грузовика прогоняет Россию из своих владений, а вот он же, но в тельняшке, пародирует офицера ВМФ. Поговорить о самом памятнике пан Новотный тоже согласился: по-хозяйски закурив и забросив ноги на стол.

«Я хороший манипулятор, но вот здесь я ни при чем. У нас был референдум, ведь памятников красноармейцам в Праге много, а власовцам — ни одного. Весь район согласен, пусть коммунисты „обделаются"», — говорит Павел Новотный, глава района Ржепорье.

Впрочем, такое поведение Новотного большинство жителей Праги считает не более, чем клоунадой. Ранее староста писал о секс-скандалах для желтых газет и профессионально играл в покер. За столом появлялся то с окрашенными волосами, то в крайне необычных очках. А по словам тезки — политолога Станислава Новотного — привычкам не изменяет даже сейчас.

«Этот человек скандалист, человек „без преград“. Все боятся его, ведь никто не знает, что он сделает завтра. Я думаю, он плохо справляется со своей работой. Он ничего в ней не понимает», — рассказывает Станислав Новотоный, политолог.

Планы Новотного можно было бы списать на очередную эпатажную выходку, но наступление на память и правду в Праге идет уже давно. Несколько месяцев назад только чудом удалось отстоять памятник настоящему освободителю города — маршалу Коневу, который хотели снести. С тех пор случаи вандализма только участились, а местный староста раз за разом закрывает на это глаза. В последний раз монумент облили краской и оставили надпись «кровавый маршал». Исправлять художества соотечественников пришлось обычным горожанам.

«Мы думаем, что это делает молодежь из-за недостатка информации. В школах, ВУЗах и интернете врут о Красной армии, поэтому некоторые поддерживают даже памятник власовцам. Но это далеко не все чехи. Мы будем продолжать отстаивать правду», — говорит Иржи Чернохорски, активист.

Несмотря на протесты горожан, установку своего памятника Новотный намерен довести до конца. За закрытыми дверями в управе района уже продумывают детальный эскиз и подбирают для композиции подходящее место.

Памятник власовцам в администрации района планируют установить в буквальном смысле у всех на виду. Вот лишь одно из потенциальных мест в самом сердце Ржепорья: слева — оживленная дорога, ведущая к центру города, справа — бесконечные массивы жилых домов. А чтобы мимо монумента уж точно никто не прошел, под него готовы выделить всю площадь целиком. Связанных с войной памятников такого размера пока нет ни в Праге, ни во всей Чехии.

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Достоин ли подвиг предателей такой памяти, точно знают ветераны, которых по всей Праге осталось не больше сотни. Чехословацкий фронтовик Иржи Кадержабек вспоминает о штурме столицы и действиях самих власовцев. Пока советские войска освобождали город под непрерывным огнем, целые роты изменников отсиживались в окопах.

«Они берегли, как говорят, свои шкуры. Бросили Прагу и побежали на запад к американцам, чтобы в плен попасть», — вспоминает ветеран Иржи Кадержабек.

Вот только в новой — европейской — летописи войны действия предателей всерьез считают героическими. Карт-бланш на полное перекраивание истории странам ЕС уже спустили сверху. Новая резолюция Европарламента фактически приравняла красноармейцев к солдатам вермахта. Вместе с нацистской символикой документ запрещает использовать советскую, а виновной в начале Второй мировой признает не только Германию.

«Этот процесс начался 30 лет назад, когда чешские власти поддались западной пропаганде. Теперь уже некому рассказать правду о войне, ветеранов-то почти не осталось. А чиновники продолжают твердить о „плохих русских“. Риторика антироссийская», — говорит юрист Иван Груза.

И первые последствия новой резолюции уже дают о себе знать. Вместе с установкой памятника подчиненным Власова в Праге хотят демонтировать статую Ивану Коневу, на этот раз под благовидным предлогом, чтобы больше не пачкали. А вместо монумента собираются поставить новый памятник — освободителям Праги. Но кого на нем разместят: красноармейцев, власовцев или теперь уже американских солдат — пока не знает никто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что памятник власовцам установят в Праге вопреки протестам.