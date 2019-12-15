В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Издание Breaking Defense со ссылкой на американского генерала Джона Рафферти сообщило о высокоточной гиперзвуковой ракете, «способной преодолеть» российские средства противовоздушной обороны, в частности ЗРС С-400.

Отмечается, что разрабатываемая компанией Lockheed Martin для армии Соединенных Штатов ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» прошла испытания 10 декабря. По данным издания, дальность PrSM может превысить 500 километров, что ранее было запрещено Договором РСМД. Данное соглашение по факту утратило силу после выхода из него Вашингтона.

Генерал Рафферти выразил надежду, что новая ракета в обозримом будущем ощутимо усилит американские ВВС и ВМС.

Гиперзвуковая Precision Strike Missile разрабатывается для замены тактической ракетной системы ATACMS. Высокоточная ракета должна встать на вооружение армии США в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты.