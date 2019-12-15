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  4. Жителя Петербурга подозревают в изнасиловании двоих детей в Пушкине

Жителя Петербурга подозревают в изнасиловании двоих детей в Пушкине

, 13:59 | Василий Заика Видео 170

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein; Известия / Алексей Майшев, Александр Казаков

Жителя Петербурга подозревают в изнасиловании двоих детей 12 и 7 лет в Пушкине. Как стало известно 5-tv.ru, по версии следствия, 41-летний неработающий мужчина совершил злодеяние 13 декабря вечером на улице Малиновской.

Подозреваемого в кратчайшие сроки задержали правоохранители неподалеку от места преступления. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Расследование продолжается. Выясняются все подробности и мотивы, толкнувшие подозреваемого на совершение злодеяния.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в надругательстве над девочкой-подростком под Петербургом педофил задержан. Мужчина дважды был судим за изнасилование и провел за решеткой в общей сложности 24 года.

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