Жителя Петербурга подозревают в изнасиловании двоих детей в Пушкине

Жителя Петербурга подозревают в изнасиловании двоих детей 12 и 7 лет в Пушкине. Как стало известно 5-tv.ru, по версии следствия, 41-летний неработающий мужчина совершил злодеяние 13 декабря вечером на улице Малиновской.

Подозреваемого в кратчайшие сроки задержали правоохранители неподалеку от места преступления. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Расследование продолжается. Выясняются все подробности и мотивы, толкнувшие подозреваемого на совершение злодеяния.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в надругательстве над девочкой-подростком под Петербургом педофил задержан. Мужчина дважды был судим за изнасилование и провел за решеткой в общей сложности 24 года.