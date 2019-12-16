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Яна Гладких показала новорожденного сына, перенесшего сложную операцию на сердце

, 0:27 | Игорь Рязов Фото 54

Фото с улыбающимся младенцем звезда детективного сериала «Отличница» опубликовала в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @yanagladkih

Актриса Яна Гладких выложила в сторис своего Instagram-аккаунта фото новорожденного сына Степана. Ранее малышу сделали сложную операцию на сердце.

На фотографии младенец широко улыбается и смотрит в камеру. Он одет в красную кофточку и лежит на пледе голубого цвета. Ребенок выглядит здоровым.

Instagram @yanagladkih

Как сообщал 5-tv.ru, Степан — второй ребенок Яны Гладких. Еще во время беременности ему поставили смертельный диагноз — порок сердца. Врачи настоятельно советовали  звезде детективного сериала «Отличница» сделать аборт.

28-летняя Яна Гладких не стала слушать ничьих советов. Она собрала деньги на сложную операцию с помощью благотворительного фонда и отправилась в Германию. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

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