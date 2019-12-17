Пригожин ответил Мазаеву на слова о «жалком» концерте Носкова после инсульта

Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высказываение Сергея Мазаева о концерте Николая Носкова. Его слова приводит НСН. Продюсер стал одним из тех, кто поддержал желание артиста вернуться на сцену после трехлетнего перерыва. 9 декабря вокалист выступил в столичном Crocus City Hall.

Из-за последствий тяжелого инсульта Носков провел концерт, сидя в кресле. Такое возвращение в музыкальную индустрию лидер группы «Моральный кодекс» назвал жалким зрелищем. По мнению Мазаева, перенесшему тяжелую болезнь певцу лучше находиться на курорте.

«Каждый человек имеет право на свое мнение. Я работал с Николаем Носковым много лет. Он выдающийся музыкант. Если говорить объективно, Николай за год очень изменился в смысле прорыва. И если он будет лежать на пляже, как говорит Мазаев, в его жизни ничего не изменится», — сказал Пригожин.

По мнению продюсера, артисту нужно адаптироваться в обществе. Ему, как и прежде, нужна сцена, и никто не вправе запретить Носкову выступать.

«Нельзя бросать людей, когда они находятся в таком, скажем, незавидном положении. И не дай бог Мазаеву или кому-то оказаться в такой ситуации», — добавил Пригожин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия поделилась впечатлениями от концерта Носкова.