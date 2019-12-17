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Бывший ухажер Розы Сябитовой взял в жены молодую любовницу

, 16:17 | Валентин Черников Фото 767

«Главная сваха страны» уверяет, что новая супруга ее экс-бойфренда страдает геронтофилией.

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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Бракосочетание бывшего возлюбленного Розы Сябитовой прокомментировала сама телесваха. В Instaram ведущая программы «Давай поженимся» поделилась с подписчиками новостью о новой избраннице экс-бойфренда и заодно поставила девушке диагноз.

«Мой уже бывший бойфренд (ровесник), пока я была в дали от него женился на молодой девушке младше на 30 лет (ровесница моей дочери). Будь у нее меркантильный интерес (а у него есть на что позариться), я бы не так сочувствовала. Но, как утверждают друзья, она его любит, а это признак классической геронтофилии (половое влечение к лицам пожилого возраста — Прим. ред.)», — написала Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Как пояснила в продолжение мысли теледива, эта сексуальная девиация развивается из-за низкой самооценки и неуверенности человека в себе.

О том, что возлюбленный-киприот предпочел ей другую, Роза узнала на родине партнера. На Кипр она прилетела спонтанно, устроив ему сюрприз. Вскоре развязка обернулась неожиданностью для нее самой.

В комментариях телесваху в очередной раз сравнили с сапожником без сапог и упрекнули за то, что она взяла на себя роль врача-диагноста.

«Вот Роза, даете! Человек полюбил, и сразу — диагноз! А когда вы с молодым жили, тоже этой болезнью болели?»

«А вы попробуйте влюбиться в простого работягу, отмойте его и оденьте, и он будет вам предан до конца своих дней. Хотя… всякое бывает»;

«И такой брак имеет место! Тогда, когда ты выбираешь душу, а не „старость“! Люди, что ж вы такие злые-то?! Пишете о старости как о свалке какой-то! Старость несет в себе глубокую красоту!» — ответила подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роза Сябитова высказалась о женитьбе Петросяна.

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