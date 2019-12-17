Ведущая «Дома-2» выйдет замуж за африканского красавчика

Телепроект «Дом-2» продолжает соединять любящие сердца. Недавно, на концерте Ольги Бузовой участник шоу Мондезир Свет-Амур сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Юлии Ефременковой. Девушка рассказала, как представляет будущее торжество, пишет «СтарХит».

Юлия вспоминает, что пришла на концерт Бузовой как обычная слушательница в компании мамы и подруги. Когда девушка вышла на сцену, она не ожидала, что ее избранник на глазах у толпы сделает ей предложение.

«Ничего другого, кроме „да“, я сказать не могла. Мы так разволновались, что даже забыли, на палец какой руки надо надевать кольцо», — рассказывает Юлия.

Instagram @efremenkovvva

После Нового года Юлия на два месяца улетит по работе на Сейшелы. Как только девушка вернется из командировки пара подаст заявление. Теледива планирует устроить классическую церемонию с регистрацией, рестораном, белым платьем и большим количеством гостей. С выбором даты свадьбы Мондезир невесту не торопит. В планах у пары организовать торжество летом — в это время мама Ефременковой отпразднует 75-летие. Ведущая телепроекта не исключает, что торжество состоится на берегу Индийского океана.

«Возможно, отметим на берегу Индийского океана. <…> Именно там зарождались отношения», — говорит Юлия.

Модель уже предвкушает предстоящий праздник. Для пары свадьба — классный повод собрать друзей и близких, многие из которых живут в других городах и странах. Поэтому уже сейчас девушка ищет подходящую локацию для проведения свадьбы и команду талантливых организаторов.

«Надеюсь, получится красивый праздник, чтобы потом смотреть фото и видео и вспоминать, какими счастливыми были в тот день», — радуется Ефременкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущую «Дома-2» экстренно госпитализировали.