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«Нам предстоят роды!» Дочь Любови Толкалиной сделала неожиданное заявление

, 17:16 | Мия Субботина Видео 323

Любовь Толкалина и Мария Михалкова посетили музей изобразительных искусств и порадовали поклонников неожиданным известием.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Актриса Любовь Толкалина и ее дочь Мария Михалкова удивили поклонников откровенным признанием. Они посетили музей изобразительных искусств в Москве, где записали видео и сделали заявление. Роликом звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Все пишут, что Маша вышла замуж? Скажем больше — нам предстоят роды!» — заявили они.

Выяснилось, что речь идет о рождении нового спектакля «Снежная королева», который Любовь поставила в своем театре. По словам актрисы, они целый год с дочкой вынашивали идею спектакля.

«Мари рисовала иллюстрации и видеомеппинг для спектакля „Снежная королева“ и вот наконец свершилось! Премьера!!!!!» — подписала пост звезда.

Instagram @tolkalinaliuba

Недавно появились слухи, что Мария вышла замуж. Однако новость оказалась «уткой». Михалкова действительно получила предложение руки и сердца от своего избранника, но замуж пока не вышла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Толкалина перечислила «пять вещей», которые намерена прекратить делать.

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