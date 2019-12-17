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«Приехала без предупреждения»: Роза Сябитова рассказала о женитьбе бойфренда

, 19:52 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 36

Киприотский друг главной телесвахи России предпочел зрелой женщине молодую девушку.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев

Для Розы Сябитовой известие о том, что ее киприотский бойфренд женился на женщине на 30 лет моложе себя, стало полной неожиданностью. Об этом главная телесваха России рассказала в телефонном интервью 5-tv.ru.

«Я приехала, правда, без предупреждения, на Кипр, и человек не пришел на встречу. Потом я узнала от друзей, что он женился на молодой девушке», — сказала она.

По словам телеведущей, говорить, что ей предпочли молодую любовницу некорректно.

«Она никакая не любовница, мы не были официально женаты, это был мой бойфренд», — уточнила Сябитова.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, 57-летняя Роза Сябитова опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассуждает о геронтофилии (половом влечении к пожилым людям). По ее мнению, девушка, которая увела у нее ухажера, страдает именно этим расстройством, поскольку никаких корыстных интересов в данной истории не прослеживается.

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