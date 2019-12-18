Конгресс США проведет финальное голосование по импичменту Трампа

В Конгрессе США сегодня состоится финальное голосование по импичменту Дональда Трампа.

Противники американского президента — демократы, собираются утвердить две обвинительные статьи — злоупотребление властью и создание помех работе законодателей.

Сам глава Белого Дома считает, что голосование — противоречит конституции Штатов. Об этом он написал в гневном письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Впрочем, эксперты полагают, преимущество все равно у Трампа. Ведь, если демократы утвердят импичмент, дело перейдет в Сенат, который на две трети состоит уже из союзников президента — республиканцев.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, поводом для разбирательства стали подозрения, что Дональд Трамп вступил в сговор с властями Украины и якобы просил их вмешаться в выборы 2020 года с целью обеспечить свое переизбрание на второй срок.