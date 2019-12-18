Экс-подопечный Фадеева заявил о заговоре Собчак против продюсера

Певец Олег Майами утверждает, что Ксения Собчак готовит проект против продюсера Максима Фадеева. По словам знаменитости, представитель журналистки предложил ему съемки в шоу, в котором примут участие экс-артисты музыкального лейбла MALFA. Однако молодой исполнитель решил не участвовать в «саботаже». Об этом звезда рассказал в Youtube-шоу «Ходят слухи».

«Собчак готовит какой-то проект с Наргиз против Макса. Меня на эту движуху звали. Я не знаю, наверное, они подключат еще и Темникову», — утверждает исполнитель.

По словам Олега Майами, однажды Ксения Собчак за спиной назвала его «непородистым парнем». В передаче певец попытался напомнить телеведущей, что оба они начинали свою карьеру со съемок в реалити-шоу «Дом-2».

«Она всегда почему-то ко мне так относилась и отзывалась. Ксюша, ты вспомни, что мы с тобой с одной точки сбора. Вспомни, где мы виделись, Ксюха!» — призвал музыкант.

Также Олег Майами заявил — он жалеет о том, что однажды поучаствовал в конфликте с Максимом Фадеевым. По словам певца, тогда его на «саботаж» подбила бывшая подопечная продюсера — Наргиз.

«Я особо не разбирался, в чем там конфликт. Когда я это делал, я не понимал, что он болен. Как он может отреагировать на мои слова. Я был накручен и начинал поддерживать Наргиз», — поделился воспоминаниями вокалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Митя Фомин рассказал о сотрудничестве с Максимом Фадеевым. По словам исполнителя, он хотел работать над сольной карьерой, но лейбл не дал ему такой возможности.