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Прямая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина

, 11:57 | Карина Бернтгольц Live 185

В конце декабря президент РФ традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы прессы. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — 1895 человек.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 60

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в эти минуты проходит в Центре международной торговли в Москве. Мероприятие началось в 12:00 по московскому времени. 5-tv.ru ведет онлайн-трансляцию диалога главы государства с журналистами.

Как сообщили в Кремле, в 2019 году на встречу с российским лидером аккредитовано рекордное количество представителей прессы — 1895 человек. Как правило, во время пресс-конференции Путин успевает ответить только на 50-60 вопросов, однако корреспондентов гораздо больше. Чтобы привлечь внимание к интересующей теме, многие из них готовят плакаты. Их размер строго регламентирован: листы должны быть не больше формата А4.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава страны тщательно готовился к диалогу с журналистами. В свою очередь, представители СМИ также со всей серьезностью подошли к разговору российским лидером. Они составили вопросы на различные социальные и политические темы, волнующие население, а также привезли подарки.

Как пишет ТАСС, например, одна из журналисток из Мордовии привезла в качестве презента Путину валенки, а ее коллега приехал в Москву с национальным духовым инструментом из бересты. Иностранные гости также прибыли в ЦМТ с сувенирами. Так, представители болгарских СМИ планируют подарить главе России икону с изображением покровителя славянских народов и традиционный новогодний аксессуар — ярко украшенную палочку под названием «сурвачка».

Журналисты из разных уголков страны и из-за рубежа хотят побеседовать с российским лидером о проблемах социального, политического и культурного характера. Для того чтобы привлечь внимание Путина к своим вопросам, они не только подготовили плакаты, но также надели необычные наряды. Некоторые, в том числе покрасили волосы в яркие цвета.

Рекорд по продолжительности пресс-конференций был поставлен в 2008 году — 4 часа 40 минут. Год назад — 3 часа 43 минуты. В большинстве случаев микрофон передают представителям российской прессы. Но традиционно где-то 10% — это вопросы иностранных репортеров.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, предыдущая большая пресс-конференция президента РФ прошла 20 декабря 2018 года и продолжалась 3 часа 43 минуты. За это время Путин успел ответить на 66 вопросов.

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