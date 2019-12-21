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Немедленно прекратить! Минфин США разъяснил санкции против российских газопроводов

, 6:32 | Светлана Шевченко 127

Американское ведомство подчеркнуло, что ограничительные меры в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока» вступили в силу немедленно.

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer, 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2 180

Минфин США после подписания Дональдом Трампом оборонного бюджета страны выпустил разъяснение для компаний, которые ведут прокладку газовых трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток».

В ведомстве подчеркнули — ограничительные меры вступили немедленно.

«Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства „Северного потока 2“ и „Турецкого потока“, должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», — говорится в разъяснении Минфина.

«Добросовестные исключения» допускаются. Прекращение деятельности может затянуться ненадолго для обеспечения безопасности участвующих лиц, техники и окружающей среды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подрядчик «Северного потока — 2» приостановил строительство из-за угроз США.

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