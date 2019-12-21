  1. Пятый канал
  4. Доказательство романа: обнародовано видео стыдливого поцелуя Бузовой и Манукяна

Доказательство романа: обнародовано видео стыдливого поцелуя Бузовой и Манукяна

, 19:51 | Ниса Мурзанаева Видео 1 048

Смущенная певица встретилась с популярным блогером для съемок новых роликов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 716

Ольга Бузова опубликовала очередное доказательство романа с популярным блогером Давидом Манукяном, больше известным как Дава. Поп-дива разместила в Instagram ролик, на котором позирует в компании молодого человека.

Во время того, как певица начала снимать видео, Манукян что-то увлеченно делал в своем телефоне. Однако, увидев камеру, приятель суперзвезды тут же начал ей подыгрывать.

«Мы встретились снимать видео для TikTok! У нас коллаборация!» — сказала знаменитость.

На видео Ольга Бузова несколько раз нежно поцеловала Давида Манукяна в щечку. Выглядела при этом певица весьма смущенно. Блогер поспешил ответить любимице взаимностью и также чмокнул поп-диву.

Слухи о романе знаменитостей ходят уже давно. Буквально на днях Давид Манукян публично заявил о любви к Ольге Бузовой. Блогер оставил интригующее признание под одной из публикаций поп-дивы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Бузову подозревают в отношениях с популярным блогером. После ведический астролог рассказала о том, как могут сложиться отношения звезд.

Тема:
Ольга Бузова 716
21 дек
Есть ли шанс у романа Бузовой и Манукяна? — мнение ведического астролога
20 дек
PR-агент Ольги Бузовой прокомментировал слухи о ее романе с Манукяном
20 дек
Давид Манукян публично заявил о любви к Ольге Бузовой
16 дек
Бузова отвергла претендентов на место ее избранника в «Плане Б»
15 дек
«Я елочка, или рыбка, или русалка?» Бузова потеряла себя в платье с глубоким вырезом
13 дек
Самые популярные мемы 2019 года
8 дек
Скандалистки и разлучницы: ТОП-5 антигероинь 2019 года, которых никогда не забудут
8 дек
Милонов признал гениальность Бузовой и рассказал о ее опасности
6 дек
Давид Манукян признался в своих чувствах Ольге Бузовой
6 дек
Сестра Бузовой получила перелом в темной квартире

Читайте также

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Последние новости

20:53
Дмитрий Кудряшов победил Вацлава Пейсара, но остался недоволен боем
20:42
Дед Мороз зажег елку и дал старт новогодним праздникам в Петербурге
20:28
Шнуров высыпал семечки на голову 17-летнему рэперу, обидевшему Гагарину
20:16
Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу
20:03
Видео с места ДТП в Петербурге, где иномарка вылетела на тротуар
19:51
Доказательство романа: обнародовано видео стыдливого поцелуя Бузовой и Манукяна

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей
«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]