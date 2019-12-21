Доказательство романа: обнародовано видео стыдливого поцелуя Бузовой и Манукяна

Ольга Бузова опубликовала очередное доказательство романа с популярным блогером Давидом Манукяном, больше известным как Дава. Поп-дива разместила в Instagram ролик, на котором позирует в компании молодого человека.

Во время того, как певица начала снимать видео, Манукян что-то увлеченно делал в своем телефоне. Однако, увидев камеру, приятель суперзвезды тут же начал ей подыгрывать.

«Мы встретились снимать видео для TikTok! У нас коллаборация!» — сказала знаменитость.

На видео Ольга Бузова несколько раз нежно поцеловала Давида Манукяна в щечку. Выглядела при этом певица весьма смущенно. Блогер поспешил ответить любимице взаимностью и также чмокнул поп-диву.

Слухи о романе знаменитостей ходят уже давно. Буквально на днях Давид Манукян публично заявил о любви к Ольге Бузовой. Блогер оставил интригующее признание под одной из публикаций поп-дивы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Бузову подозревают в отношениях с популярным блогером. После ведический астролог рассказала о том, как могут сложиться отношения звезд.