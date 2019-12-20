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Давид Манукян публично заявил о любви к Ольге Бузовой

, 3:44 | Светлана Александрова Фото 141

Интригующее признание известный YouTube-блогер слелал под одним из постов певицы в Instagtam.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 713

Слухи о тайном романе между Ольгой Бузовой и YouTube-блогером Давидом Манукяном, известным как Дава ходят уже давно. Но теперь, похоже, сомнения рассеялись даже у самых сомневающихся. Манукян признался в любви певице под одним из ее постов в Instagram, а сама Ольга ответила ему сердечками.

Instagram @buzova86

О том, что между Бузовой и Манукяном близкие отношения, в соцсетях заговорили еще летом, после выхода клипа «Лайкер», в котором снялся блогер. Затем последовали еще несколько совместных роликов, где пара с увлечением изображала то влюбленных, то ссорящихся супругов. Кроме того, знаменитости постоянно появлялись вместе на публике, попадали в объективы папарацци в неоднозначных ситуациях и интриговали публику двусмысленными высказываниями. Однако до сих пор от прямых ответов на вопрос об отношениях уходили.

Между тем на днях, как сообщал 5-tv.ru, Ольга Бузова отвергла всех финалистов шоу «План Б», пытавшихся завоевать ее сердце.

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