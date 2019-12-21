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Дмитрий Кудряшов победил Вацлава Пейсара, но остался недоволен боем

, 20:53 | Светлана Александрова 6

Это первая победа в карьере боксера, завоеванная решением судей.

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Фото, видео: Instagram @dmitry__kudryashov

Российский боксер Дмитрий Кудряшов выиграл бой у чеха Вацлава Пейсара в весовой категории до 90,71 килограмма. По итогам 10-раундового поединка, который проходил в Красноярске, двое судей отдали победу россиянину — 95:94, 97:93, а один — чеху — 97:93.

Как пишет ТАСС, решение выглядело спорным. Первые два раунда Кудряшов проиграл, в третьем ему удалось переломить ситуацию и в четвертом отправить Пейсара в нокдаун, однако затем, явного преимущества в действиях россиянина не проглядывалось.

Это первая победа решением судей для 34-летнего боксера, на счету которого 23 победы нокаутом и три поражения. Сам Кудряшов после поединка, заявил, что недоволен своим выступлением.

«Немножко после того, как сделал нокдаун, сам не понял, что хотел сделать… Я недоволен. Можно было эффектнее провести бой. Но раз так вышло, значит, так надо. Это здорово, что я проверил себя», — цитирует агентство спортсмена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский боксер Давид Аванесян в первом раунде нокаутировал испанца Хосе дель Рио и защитил титул чемпиона Европы среди профессионалов в полусреднем весе.

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