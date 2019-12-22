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Один человек погиб и еще один пострадал при обрушении здания в Омской области

, 12:01 | Василий Заика Фото 19

Инцидент произошел утром 22 декабря на территории комбикормового завода.

Фото: МЧС России

Один человек погиб и еще один пострадал при частичном обрушении неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории комбикормового завода в Омской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 22 декабря при выполнении работ по демонтажу конструкций строения.

По некоторым данным, пострадавший рабочий все еще находится под завалами. На месте происшествия работают спасатели МЧС и спецтехника, а также дежурят две бригады скорой помощи. Подробности ЧП в настоящий момент выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа разнес несколько верхних этажей в 12-этажном доме в городе Прешов в Словакии. Спасатели сообщили о разрушении лестничных проемов и возможном дальнейшем обрушении здания.

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