«Это сестра!»: Наталья Штурм показала свою 30-летнюю дочь

Российская певица и писательница 53-летняя Наталья Штурм поздравила любимую дочь Елену с днем рождения. Наследнице артистки исполнилось 30 лет. В честь праздника звезда опубликовала в Instagram серию совместных фотографий со своим ребенком. Снимки скандальная светская львица сопроводила трогательным поздравлением.

«С днем рождения, доченька! С юбилеем тебя! Будь счастлива! 30 лет вместе», — подписала пост знаменитость.

Instagram @nataliashturm

Поклонники Натальи Штурм присоединились к поздравлениям и пожелали наследнице звезды множество всяческих благ. Большинство фанатов поп-дивы были поражены тому, насколько мама и дочь похожи. Более того, многие отметили — на фотографиях женщины выглядят почти ровесницами.

«Красавицы!»

«Вся в маму! Красотки!»

«Как подружки»;

«Не дочка, а сестра твоя!» — написали фолловеры.

Именинница Елена является общей дочерью Натальи Штурм и артиста жанра оперетты Сергея Деева. Певица также воспитывает сына Арсения, который родился в 2004 году во втором браке звезды с бизнесменом Игорем Павловым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Штурм шокировала подписчиков откровенными снимками из сауны.