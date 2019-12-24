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Что ни в коем случае не нужно дарить на Новый год

, 18:02 Эфирная новость 77

В России составили рейтинг худших новогодних подарков.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner, 5-tv.ru

Символы года, мягкие игрушки, весы и мыло. Именно эти предметы стали лидерами антирейтинга новогодних подарков. В ходе интернет-опроса эксперты выяснили, что больше всего не хотели бы получить россияне.

Бесспорный лидер — символ года, мышь. Против нее выступили 57% респондентов. Игрушки, весы и мыло несколько уступают, набрав в среднем около 50%. А вот среди электроники и гаджетов наименьшей любовью пользуются электробритвы. Их под елкой не хотели бы видеть 48% опрошенных.

Большая часть из них — 70% — считает, что подарок должен быть полезным. При этом, такое же большинство жалуется, что получают от своих близких ненужные вещи и стараются их передарить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыт рецепт «любовного напитка» для новогодней ночи.

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