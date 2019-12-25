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Видео: Бывшая жена экс-короля Малайзии снова собралась под венец?

, 23:54 | Алиса Старжевская Видео 233

Оксана Воеводина показала как примеряет шикарный свадебный наряд и заинтриговала подписчиков провокационной надписью.

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Фото, видео: Instagram @rihanapetra

Ноябрь 2018 года многим запомнился яркой свадьбой русской модели Оксаны Воеводиной с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V — на торжестве девушка выглядела как принцесса. Но сказке не суждено было долго продлиться и влюбленные развелись. Недавно, Воеводина подогрела слухи о возможном бракосочетании, когда выложила видео в шикарном свадебном платье в Instagram.

Шикарная фата струится по оголенным плечам невесты, волосы аккуратно убраны в стильную прическу. Талию и бюст украшают тканевые цветы ручной работы, которые выглядят как настоящие. 

«Вот и настал день, когда я снова надела белое платье» — интригует публику Оксана.

Instagram @rihanapetra

Подписчики восхитились красотой Вдовиной — поклонники пожелали девушке достойного избранника, который снова поведет ее к алтарю.

Сейчас, Оксана находится в статусе матери-одиночки — уже несколько месяцев, как экс-король Малайзии официально отрекся от сына Леона. Бывший монарх не признает себя отцом малыша и не соглашается на ДНК-экспертизу. Экс-король уверен: Вдовина ему зменяла, а мальчик рожден от другого мужчины. Поэтому Мухаммад и решил разорвать брак с русской красавицей.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отказал жене экс-короля Малайзии в ДНК-тесте на отцовство.

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