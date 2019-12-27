«Сводит с ума!»: сестры Кардашьян сделали групповое фото в вечерних платьях

Групповое фото сестер Кардашьян произвело фурор в Instagram. Все представительницы звездного семейства снялись в роскошных вечерних платьях во время рождественской вечеринки. Кадр с торжества выложила в микроблог единственная блондинка из пятерки моделей — Хлои Кардашьян.

«Когда Кортни устраивает вечеринку, мы гламурим! Счастливого Рождества и многочисленных благословений от моей сестры, всей команды и меня», — написала под снимком теледива.

Instagram @khloekardashian

На фото Хлои выделилась на фоне сестер как цветом волос, так и нарядом. Для семейного праздника она выбрала самое яркое, золотистое платье. Старшая — Кортни выбрала алое платье, Кендалл Дженнер снялась в бардовом, младшая — 22-летняя Кайли — в зеленом, а популярная Ким — в оригинальном наряде с розово-коричневым притом.

За восемь часов пост Хлои собрал три миллиона «лайков». Фото прокомментировали 12 тысяч человек.

«Как вы милые!»

«Вы все потрясающие!»

«Повод сменить мою заставку»;

«Выглядишь потрясающе, Хлои. Вы все удивительные, но ты в золотистом — блеск!»

«Кайли, моя мечта!»

«Фото сводит с ума!» — отреагировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кардашьян с дочерью в золотистых платьях встретили Рождество.