Достойным мужским поступком и примером для других глав регионов назвал вызов на бой Рамзаном Кадыровым бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Очень мужской поступок, очень такой достойный. Тем более для главы республики. Я думаю, что это пример другим главам», — заявил Кремлев в телефонном интервью.

По его мнению, это будет очень интересный бой, который можно провести по правилам олимпийского бокса. И его исход зависит от подготовки участников.

«Рамзана есть школа бокса, он занимался сам боксом. И Саша занимался боксом. Я думаю, что хороший будет поединок», — считает Умар Кремлев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 22 декабря на своей странице в Instagram глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вызвал на ринг Александра Емельяненко. Спортсмен принял вызов и уже сообщил, что начал готовиться.