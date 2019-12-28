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Согласована дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

, 10:48 | Светлана Александрова Видео 23

По информации уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, обмен пройдет по формуле «всех установленных на всех установленных».

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; www.dialog.uaж www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Обмен пленными между Киевом и Донбассом должен состояться 29 декабря. Как сообщает РИА Новости, дату озвучила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она уточнила, что обмен пленными будет проходить по принципу «всех установленных на всех установленных»: Донецк должен передать Киеву 55 человек, Киев вернуть республике — 87, однако эти цифры еще могут измениться, верификация лиц, подлежащих обмену еще продолжается.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в последний раз обмен пленными между Донбассом и Киевом произошел 27 декабря 2017 года. Тогда к Новому году домой вернулись около трех сотен человек с обеих сторон конфликта. Процесс обмена решено было продолжить, однако договориться за два года так и не удалось.

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