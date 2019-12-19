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«Большая ошибка»: Путин об отказе стран участвовать в праздновании 75-летия Победы

, 13:48 | Игорь Рязов Видео 26

Президент признался, что жалеет о распаде Советского Союза, а также негодует из-за разговоров о пользе сдачи Ленинграда нацистским захватчикам.

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Фото, видео: ТАСС / Виталий Белоусов, 5-tv.ru

Тема:
День Победы 236

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как относится к отказу некоторых стран принимать участие в праздновании 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Заявление он сделал на большой пресс-конференции.

«Не жалеете вы о том, что в сводной колонне победителей не будет военнослужащих из всех республик Советского Союза, включая Украину и Грузию?» — спросили президента.

«Я жалею, что нет Советского Союза, а что касается участия в параде, это их выбор», — с улыбкой ответил Путин.

Он назвал «большой ошибкой» отказ приезжать в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) из-за текущих межгосударственных отношений.

«Это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной родины», — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что в годы ВОВ речь шла не о сохранении государственности, а о выживании славян и других народов, населяющих СССР. В этом контексте вызывает негодование дискуссия о том, что нужно было сдать Ленинград.

«Когда я слышу, что было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: „Вы придурки, нет?“ Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает. Вот о чем речь!» — подчеркнул российский лидер.

По его словам, присутствие на параде Победы — это символически важный жест. Российская сторона будет рада видеть всех, кто примет приглашение Москвы и присоединиться к празднованию 75-летия Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ответ Владимира Путина на вопрос украинского журналиста вызвал смех в зале.

Тема:
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