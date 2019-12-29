Колонна с удерживаемыми в ДНР лицами доставлена к месту обмена пленными

Автоколонна с удерживаемыми в Донецкой народной республике в результате конфликта в Донбассе лицами приехала из Западной исправительной колонии в Макеевке к месту запланированной процедуры обмена пленными.

Первый за два года обмен пленными состоится 29 декабря. Охрану лиц осуществляют правоохранительные органы республики.

Проведение обмена планируется провести в районе контрольно-пропускного пункта под Горловкой, на линии соприкосновения сторон конфликта.

Сообщается, что в течение всего дня контрольный пункт въезда-выезда «Горловка» — «Майорское» будет закрыт для движения посторонних транспортных средств.

На место также доставлены удерживаемые в Луганской народной республике.

Планируется произвести обмен в формате «всех на всех». Так, Донецк и Луганск должны передать Киеву 55 человек, в ответ они рассчитывают получить 87 пленных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что согласована дата обмена пленными между Киевом и Донбассом.