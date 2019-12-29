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Обмен пленных между ДНР, ЛНР и Киевом завершился в Донбассе

, 15:58 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 15

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры со встречи пленных представителями самопровозглашенных республик.

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 337

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР по формуле «всех установленных на всех установленных» завершился. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых запечатлены встречающие своих соотечественников представители республик Донбасса.

«Мы видим автобусы с обмениваемыми лицами, которые заехали сюда, на пункт пропуска „Горловка“. Можно сказать, что обмен „всех установленных на всех установленных“ состоялся. Число освобожденных лиц будет озвучено позднее», — цитирует Интерфакс журналиста одного из российских федеральных телеканалов.

Точной информации по числу лиц, которые прошли процедуру обмена пока нет. Известно, что двое удерживаемых в ДНР отказались возвращаться на Украину. Девять человек, удерживаемых на Украине, отказались возвращаться в ЛНР.

Как сообщал 5-tv.ru, 29 декабря проходит первый за два года обмен пленными между Киевом с одной стороны и самопровозглашенными республиками Донбасса с другой. ЛНР завершила обмен раньше, так как автобус из ДНР попал в аварию по дороге к месту обмена.

Тема:
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