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Процедура обмена пленными между ДНР, ЛНР и Киевом началась в Донбассе

, 11:55 | Ниса Мурзанаева 198

Донецк и Луганск рассчитывают на передачу Киевом 87 своих сторонников.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 334

Обмен пленными в формате «всех на всех» начался в Донбассе. Планируется, что Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек, в ответ они рассчитывают получить 87 своих сторонников.

«Большой обмен» проходит в районе контрольного пропускного пункта под селом Горловкой. В течение всего дня пункт въезда-выезда «Горловка» — «Майорск» будет закрыт для движения транспорта.

«Луганск уже поехал на территорию Украины для того, чтобы обменяться. После этого сюда прибудет украинская делегация, и мы сможем идентифицировать наших людей», — цитирует РИА Новости омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

Правозащитница заявила, что количество переданных Киевом Донецку и Луганску пленных может увеличиться.

Обмен всех пленных и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех» является частью выполнения Минских соглашений.

Предыдущий обмен пленными между Донбассом и Киевом состоялся два года назад — 27 декабря 2017 года. Тогда домой вернулись около трех сотен человек с обеих сторон конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что согласована дата обмена пленными между Киевом и Донбассом.

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