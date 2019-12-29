ЛНР завершила обмен пленными с Киевом

Луганская народная республика завершила первый этап «Большого обмена пленными». Об этом сообщила представитель самопровозглашенной республики Ольга Кобцева.

«У нас обмен состоялся. Мы передали 25 человек, забрали 63», — цитирует Интерфакс представителя ЛНР.

Она добавила, что девять человек отказались возвращаться на территорию самопровозглашенной республики.

РИА Новости пишет, что при обмене с ДНР отказников всего двое. Речь идет о двух девушках, которых власти республики подозревали в шпионаже в пользу Киева. Они пробыли в заключении 16 месяцев и решили не возвращаться на Украину.

Как сообщал 5-tv.ru, 29 декабря в Донбассе проходит первый за два года обмен пленными. Не обошлось без происшествий — днем автобус с пленными попал в ДТП на месте обмена между ДНР, ЛНР и Киевом.