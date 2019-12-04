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  4. Фото: Ольга Бузова и Лолита удивили нарядами на премии «Золотой хит»

Фото: Ольга Бузова и Лолита удивили нарядами на премии «Золотой хит»

, 9:12 | Светлана Александрова Видео 488

Одна из звезд появилась на церемонии практически в купальнике, вторая — в прозрачном комбинезоне поверх нижнего белья.

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Фото, видео: Instagram @v.v._official_, РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Ольга Бузова 702

Ольга Бузова и Лолита Милявская удивили публику экстремально откровенными нарядами на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой хит» от Music Box, которую, как пишет KP.RU, обещают показать в новогоднюю ночь.

Instagram @buzova86

Бузова появилась в зале в эффектном красном бальном платье до пола, однако буквально сразу же исчезла в гримерке и исполнять свой хит «Вот она я» вышла уже в боди, украшенном местами блестящей бахромой, и в колготках в сеточку.

А вот 56-летняя Лолита, изрядно похудевшая на фоне расставания с пятым мужем Дмитрием Ивановым, не постеснялась облачиться в прозрачный шифоновый комбинезон черного цвета поверх нарядного нижнего белья. Наряд украсили пышные рукава с воланами и широкий черный пояс.

«Получила премию Music Box! Было весело и вкусно! Всем организаторам огромное спасибо! Игорь Гуляев, я выгуляла новый комбинезон! Как же ты меня знаешь! Без примерки — все идеально! Спасибо!», — написала Лолита на своей странице в Instagram.

Instagram @lolitamilyavskaya

Многие гости отметили, что певица очень похорошела. Как ранее писал 5-tv.ru, многие друзья Лолиты Милявской убеждены, что развод пошел артистке на пользу.

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