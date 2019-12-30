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«Яркий спортсмен»: Ассоциация мини-футбола РФ о погибшем в ДТП футболисте Погорелове

, 14:47 | Василий Заика Эксклюзивное интервью 5

По словам пресс-атташе Александра Климанова, спортсмен был неординарным и внес большой вклад в важнейшую победу в истории.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Heinz von Heydenaber, 5-tv.ru

Пресс-атташе Ассоциации мини-футбола России Александр Климанов в беседе с 5-tv.ru рассказал, что погибший в аварии в центре Москвы Кирилл Погорелов был ярким и неординарным спортсменом.

«Он внес большой вклад в одну из важнейших побед в истории российского мини-футбола, выиграл молодежный чемпионат Европы в составе сборной России», — сказал пресс-атташе.

Александр Климанов от имени Ассоциации мини-футбола РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего футболиста.

Кирилл Погорелов погиб в ДТП на Новинском бульваре под утро 29 декабря. По невыясненным пока причинам BMW 32-летнего спортсмена вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry и двумя Kia Rio. В результате мощного удара Кирилл Погорелов скончался на месте происшествия. Водитель и пассажирка одной из Kia доставлены в больницу с множественными травмами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказала жена погибшего в ДТП футболисте Погорелове.

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