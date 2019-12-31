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Певица Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

, 19:36 | Сергей Зеленский Видео 9

Артистка дала совет, как противостоять назойливым знакам внимания со стороны мужчин.

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Фото, видео: Instagram @dubtsova_official

Российская певица Ирина Дубцова заявила, что женщины зачастую сами бывают виноваты в домогательствах в свой адрес, так как провоцируют мужчин откровенными нарядами.

Артистка пояснила, что некоторые представительницы слабого пола «позволяют себе надевать прозрачную блузку, через которую видно белье, юбку, обтягивающую бедра», а потом подают в суд на мужчину, который подмигнул или еще как-то отреагировал на увиденное.

«Какое она имеет право, если сама виновата?» — цитирует певицу KP.RU.

Дубцова считает, что женщины должны сама должна устанавливать рамки дозволенного в общении с противоположным полом.

«Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет, а если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно», ― отметила она, добавив, что сделает это с улыбкой и вежливо.

Артистка также дала совет, что если кто-то назойливый очень хочет познакомиться, есть прекрасная фраза: «Я несвободна, у меня любовь — и вам того же желаю».

Ранее коллега по музыкальному цеху Ирины Дубцовой певица Нюша рассказала о приставаниях продюсера-педофила, когда ей было 12 лет.

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