Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

Дочь Ларисы Гузеевой, 19-летняя Ольга Бухарова, опубликовала в Instagram снимок, на котором ее обнимает мужчина. Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.

«Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)», — подписала снимок Ольга, больше ничего не объясняя.

Instagram @toons_n_spoons

Известно, что когда мятная конфета попадет в газировку, напиток начнет с шипением бурлить. Видимо, девушка имела в виду, что именно такие отношения сейчас между влюбленными.

Как пишет издание, раньше дочь Ларисы Гузеевой рассказывала, что влюбилась в Алексея на вечеринке с первого взгляда. О молодом человеке известно лишь то, что он занимается веб-дизайном. Сообщалось также, что пара собирается основать общий бизнес.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лариса Гузеева выкладывала в сеть фото Ольги Бухаровой в образе Снегурочки.