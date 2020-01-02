  1. Пятый канал
  4. Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

, 3:58 | Светлана Александрова Фото 149

Ольга Бухарова опубликовала фото, на котором ее обнимает мужчина.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @toons_n_spoons

Дочь Ларисы Гузеевой, 19-летняя Ольга Бухарова, опубликовала в Instagram снимок, на котором ее обнимает мужчина. Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.

«Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)», — подписала снимок Ольга, больше ничего не объясняя.

Instagram @toons_n_spoons

Известно, что когда мятная конфета попадет в газировку, напиток начнет с шипением бурлить. Видимо, девушка имела в виду, что именно такие отношения сейчас между влюбленными.

Как пишет издание, раньше дочь Ларисы Гузеевой рассказывала, что влюбилась в Алексея на вечеринке с первого взгляда. О молодом человеке известно лишь то, что он занимается веб-дизайном. Сообщалось также, что пара собирается основать общий бизнес.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лариса Гузеева выкладывала в сеть фото Ольги Бухаровой в образе Снегурочки.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков

Последние новости

4:56
Конопляные заросли найдены в петербургской квартире во время пожара
4:27
«Теперь и документ есть»: Игорю Николаеву присвоено звание народного артиста РФ
3:58
Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного
3:28
Видео: Почти два десятка частных домов затопило ледяной водой в Хабаровском крае
3:00
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков
2:32
Новогодний фейерверк в ОАЭ поразил мир и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Сейчас читают

Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков
Первый в России «лотерейный миллиардер» получит от выигрыша лишь 870 миллионов
Женские знаки зодиака, способные привести к успеху любого мужчину

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]