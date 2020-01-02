Актрису из «Первого мстителя» обвинили в убийстве матери

Американская актриса Молли Фицджеральд, сыгравшая эпизодическую роль в фильме «Капитан Америка: Первый мститель», обвиняется в убийстве собственной матери. 38-летняя кинозвезда была арестована в штате Канзас накануне Нового года, после того, как ее 68-летнюю мать мертвой обнаружила полиция, сообщает издание TMZ.

Предположительно, женщина умерла еще 20 декабря от удара. Полиция связалась с Молли сразу после обнаружения тела ее родственницы. В настоящее время актриса находится под следствием, ей уже выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве. Суд должен пройти 2 января, в четверг.

Молли Фицджеральд работала режиссером, продюсером сценаристом и актрисой малобюджетных короткометражных фильмов. Наиболее известна по роли девушки Старка-старшего в фильме про Капитана Америку.

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