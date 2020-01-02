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Пропавший в новогоднюю ночь в Омской области подросток найден мертвым

, 12:35 | Мия Субботина 29

По предварительным данным, причиной гибели стало переохлаждение.

Фото: www.globallookpress.com /Horst Galuschka

Поисковики обнаружили тело 17-летнего подростка, который в новогоднюю ночь в состоянии алкогольного опьянения в двадцатиградусный мороз убежал из дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Омской области Ларису Болдинову.

Тело подростка обнаружили без телесных повреждений в 500 метрах от села Заливино на севере Омской области, где проживал погибший. По предварительным данным, причиной гибели стало переохлаждение.

Ранее следственные органы сообщили, что 17-летний мальчик вечером 31 декабря ушел в гости к друзьям встречать Новый год и вернулся домой около трех часов ночи по местному времени. Но позвонил не к себе, а в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу, и больше его никто не видел. Со слов мужчины, мальчик был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что башкирский школьник погиб, упав со стула и случайно порезав себе шею.

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