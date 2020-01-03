Неизвестный отобрал у 18-летнего москвича элитный Rolls-Royce в ходе конфликта на Ярославском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Конфликт произошел около восьми вечера 1 января. По данным полиции, молодой человек, работающий менеджером одной из компаний, сначала обратился с заявлением. Однако через час, как сообщает ТАСС, отказался от него по неизвестным причинам.

Спустя еще три часа он все же передумал и вновь пришел с заявлением о произошедшем инциденте. В настоящее время столичная полиция проводит проверку и устанавливает уровень материального ущерба. По некоторым данным, стоимость автомобиля может доходить до 19 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о незадачливом мойщике, который накануне Нового года угнал люксовый автомобиль замглавы Ростуризма, чтобы произвести впечатление, и разбил его в серьезном ДТП. Произошедшее зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.