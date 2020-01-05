  1. Пятый канал
  4. Владимира Зеленского заметили в пятизвездочном отеле в Омане

Владимира Зеленского заметили в пятизвездочном отеле в Омане

, 16:03 | Светлана Александрова Фото 224

Украинский президент, отдыхавший в селе Гута Ивано-Франковской области тихо улетел с семьей на Аравийский полуостров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/ZEUS, strana.ua

Тема:
Украинский кризис 346

Владимир Зеленский неожиданно для соотечественников обнаружен в Омане. Как пишет сайт Страна.ua, утром 5 января украинский президент с семьей был замечен в пятизвездочном Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в городе Маската на Аравийском полуострове. Президентский люкс в этом отеле, который считается одним из самых роскошных в стране, стоит четыре тысячи долларов за ночь. Издание публикует два снимка Зеленского, сидящего за столом под пальмами.

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины встретил Новый год в резиденции «Синегора» в селе Гута в Ивано-Франковской области и пробудет там до 9 января, а возможно, задержится и до 11–12 января. Однако, по данным Страны.ua, Зеленский вылетел из Гуты в Киев 2 января и тихо, без официальных объявлений, отправился на побережье Оманского залива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в апреле 2019 года сразу после победы на президентских выборах заметили Владимира Зеленского в пятизвездочном отеле недалеко от турецкого Бодрума, где он разгуливал босиком.

Тема:
Украинский кризис 346
3 янв
Федору Добронравову вернули право приезжать на Украину
3 янв
«Его место на свалке истории»: Поклонская обругала «опухшего» Порошенко
2 янв
«Нафтогаз» оказался «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
31 дек
Видео: Задержание пытавшихся пересечь границу РФ в Крыму украинцев
30 дек
В ЕС назвали долгожданным жестом обмен пленными в Донбассе
30 дек
Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев
30 дек
Президент Украины после обмена пленными поблагодарил «нормандскую четверку»
29 дек
Формула обмена пленными между ДНР, ЛНР и Киевом составила «124 на 76»
29 дек
Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом завершился в Донбассе
29 дек
ЛНР завершила обмен пленными с Киевом

Читайте также

-1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы

Последние новости

16:51
Петербургский актер Сергей Троев рассказал о съемках в фильме «Вторжение»
16:35
Полковник Росгвардии подозревается в ранении на охоте руководителя общества охотников
16:22
ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке на начало 2020 года
16:03
Владимира Зеленского заметили в пятизвездочном отеле в Омане
15:48
«Снимаю шляпу!»: Бурунов о фильме Федора Бондарчука «Вторжение»
15:36
Какая погода ждет россиян на Рождество? Природные аномалии продолжаются

Сейчас читают

«Больше не больно»: поддерживавшие врача Павленко скорбят о его смерти
Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]