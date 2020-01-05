Владимира Зеленского заметили в пятизвездочном отеле в Омане

Владимир Зеленский неожиданно для соотечественников обнаружен в Омане. Как пишет сайт Страна.ua, утром 5 января украинский президент с семьей был замечен в пятизвездочном Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в городе Маската на Аравийском полуострове. Президентский люкс в этом отеле, который считается одним из самых роскошных в стране, стоит четыре тысячи долларов за ночь. Издание публикует два снимка Зеленского, сидящего за столом под пальмами.

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины встретил Новый год в резиденции «Синегора» в селе Гута в Ивано-Франковской области и пробудет там до 9 января, а возможно, задержится и до 11–12 января. Однако, по данным Страны.ua, Зеленский вылетел из Гуты в Киев 2 января и тихо, без официальных объявлений, отправился на побережье Оманского залива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в апреле 2019 года сразу после победы на президентских выборах заметили Владимира Зеленского в пятизвездочном отеле недалеко от турецкого Бодрума, где он разгуливал босиком.