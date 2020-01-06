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  4. «Цвет настроения синий?»: Смеющийся Киркоров беззаботно плавает в океане — фото

«Цвет настроения синий?»: Смеющийся Киркоров беззаботно плавает в океане — фото

, 8:33 | Валентин Черников Фото 235

«Король эстрады» выложил позитивный снимок с райского отдыха на Мальдивах.

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Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Снимок Филиппа Киркорова с отдыха на Мальдивах поднял настроение его подписчикам в Instagram. Певец опубликовал фото, на котором купается в Индийском океане на фоне тропического острова. На голове артиста надета маска, из-за которой создается впечатление, что «король эстрады» остался без волос. На эту тему поклонники пошутили в комментариях.

Как уточняет Teleprogramma.pro, Киркоров отправился на райские острова не один. Издание пишет, что, по слухам, певец отдыхает с давним приятелем — фитнес-тренером. Вероятно, спортсмен и сделал кадр в море. Взял ли артист в путешествие детей, неизвестно.

Instagram @fkirkorov

«Филя, не утони, у нас много совместных планов на этот год», — написал под фото композитор Игорь Крутой.

Большинство поклонников пожелали звезде хорошо отдохнуть и набраться сил.

«Повелитель моря»;

«Цвет настроения синий?»

«Филя — молодец, просто супер!» — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров вступился за детей, которых заподозрили в вещизме.

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