Снимок Филиппа Киркорова с отдыха на Мальдивах поднял настроение его подписчикам в Instagram. Певец опубликовал фото, на котором купается в Индийском океане на фоне тропического острова. На голове артиста надета маска, из-за которой создается впечатление, что «король эстрады» остался без волос. На эту тему поклонники пошутили в комментариях.

Как уточняет Teleprogramma.pro, Киркоров отправился на райские острова не один. Издание пишет, что, по слухам, певец отдыхает с давним приятелем — фитнес-тренером. Вероятно, спортсмен и сделал кадр в море. Взял ли артист в путешествие детей, неизвестно.

Instagram @fkirkorov

«Филя, не утони, у нас много совместных планов на этот год», — написал под фото композитор Игорь Крутой.

Большинство поклонников пожелали звезде хорошо отдохнуть и набраться сил.

«Повелитель моря»;

«Цвет настроения синий?»

«Филя — молодец, просто супер!» — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров вступился за детей, которых заподозрили в вещизме.