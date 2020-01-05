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Кинозвезды «Вторжения» рассказали об анализе собственных страхов на съемках

, 21:05 | Сергей Зеленский Эксклюзивное видео 26

Александр Петров назвал картину «сумасшедшим аттракционом».

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Фото, видео: oblozhki.net.ua, 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 20

Исполнители главных ролей в блокбастере «Вторжение» рассказали «Светской хронике» о непростом съемочном процессе, самоанализе собственных страхов и ценности отношений между людьми.

Исполнительница главной роли — Ирина Старшенбаум поделилась, что самые сложные сцены были в воде, а не под ней. Кроме того, эмоционально нелегко дались съемки конца фильма.

«Были сцены конечно же в самом финале, финальная сцена, которая заканчивается такой мощной драматургией. И наше прощание с героем Саши Петрова в том числе. Для всех для нас это были самые тяжелые съемочные дни. И умирание его под водой, и мое погружение в воду вместе с ним», — рассказала она.

В свою очередь популярный актер Александр Петров подчеркнул, что его герой переживает в фильме ту ситуацию, когда он стоит «даже не на краю пропасти, эта пропасть уже вот здесь».

«И у тебя нет выбора никакого. И что происходит с человеком в этот момент, когда он находится на крае, абсолютном крае. Когда он понимает, что до смерти остается чуть-чуть», — рассказал он.

При этом Петров отметил, что условия для съемок были хорошие, несмотря на то, что ему с коллегами пришлось много времени проводить в воде.

«Классно! Это сумасшедший аттракцион!» — добавил он.

Еще одна кинозвезда «Вторжения» — актер Риналь Мухаметов — отзывается о фильме как о напоминании о важности человеческих отношений.

«Для меня „Вторжение“ транслирует ту мысль, что человек для человека очень важен. И на самом деле человек вспоминает о человеке только в какие-то сложные ситуации, когда мы теряем близких, теряем огромное количество людей неожиданно. И мы начинаем понимать, насколько хрупок мир человека и насколько важен каждый из нас. Но это происходит в какие-то страшные моменты. Мы об этом должны задумываться ежесекундно», — сказал он.

Высказался о сиквеле «Притяжения» и Народный артист РФ Филипп Киркоров, который много лет дружит с Бондарчуком и называет его «космическим братом».

«Мы же с ним практически родились в один день, наши мамы были в одном роддоме. Это по жизни мой брат, с которым я разделяю, и он разделяет со мной мои премьеры, а я его», — отметил певец.

Прокат фильма «Вторжение» стартовал в российских кинотеатрах 1 января. Картина является сиквелом фильма «Притяжение», вышедшего на экраны в 2017 году. «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве картины поддержку также оказали «Национальная медиа группа» и Фонд кино.

Программа «Светская хроника» будет показана на Пятом канале 10 января в 23:45.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александру Петрову пришлось нарастить волосы для съемок в фильме «Вторжение».

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