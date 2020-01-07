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Александр Петров назвал фильм «Вторжение» настоящим аттракционом

, 14:14 | Ниса Мурзанаева Видео 54

Актер рассказал, чем ему запомнились съемки сиквела «Притяжения» и почему, по его мнению, новый фильм еще долго будут обсуждать.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

Звезда отечественного кинематографа Александр Петров поделился впечатлениями от съемок в фильме «Вторжение» Федора Бондарчука. Актер сыграл в сиквеле «Притяжения» одну из ключевых ролей — Артема.

По словам артиста, кинокартина — настоящий аттракцион, в котором есть и фантастика, и экшн, пишут «Известия». Александр Петров рассказал, съемки какой сцены во «Вторжении» ему запомнились больше всего. Кинозвезду очень впечатлил масштабный эпизод с водой, который создавался на площадке в Венгрии.

«Использовался бассейн с теплой водой, в котором при этом помещались три этажа дома. Неплохо, да? Создавались волны сверху, получалось классно. И там при этом находились живые люди. Ты заныривываешь, а там балкон, и все снимают подводные камеры», —сказал актер.

Александр Петров уверен, что «Вторжение» Федора Бондарчука будут долго и бурно обсуждать. Артист отметил — режиссер в киноленте «раскрывается как никогда».

Фильм «Вторжение» вышел на российские экраны 1 января. Над визуальной графикой блокбастера работали почти два года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Меньшиков оценил технологический уровень фильма «Вторжение».

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