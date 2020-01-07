Забавное видео с отдыха на Мальдивах появилось на странице Филиппа Киркорова в Instagram. Ранее певец выложил в микроблог фото своего заплыва в водах Индийского океана. На этот раз он предоставил фанатам более подробный «отчет», куда, в том числе, попал обнаженный кадр.

Ролик сопровождается куплетом песни из кинофильма «Верные друзья».

«Мы вам расскажем, как мы засели,

Как мы однажды сели на мели,

Плыли, плыли — вдруг остановка,

Скажем прямо — очень неловко», — звучит на фоне.

Instagram @fkirkorov

В кадре «поп-король» отечественной эстрады ныряет с подводным буксировщиком. На скорости у Киркорова слетают плавки. Личный видеомонтажер артиста скрыл интимную часть, отчего автор поста не постеснялся выложить видео в микроблог.

Поклонники позавидовали беззаботному времяпровождению звезды, пожелали хорошего отдыха и посоветовали впредь пользоваться подтяжками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров высоко оценил «Вторжение» Бондарчука.