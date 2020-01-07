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Каргинов рассказал, как прошел третий этап ралли-марафона «Дакар-2020»

, 19:59 | Мария Скрипкина Видео 93

По словам пилота экипажа «КАМАЗ-мастер», последние 100 километров дистанции оказались очень сложными для команды.

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Фото, видео: Instagram @kamazmastersport; 5-tv.ru

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу по итогам третьего этапа ралли «Дакар» в зачете грузовиков, сообщается на официальном сайте команды. Пилот поделился впечатлениями от заключительного этапа гонки грузовиков.

«Последние 100 километров дистанции были очень сложными: извилистая дорога, вся в камнях и валунах, приходилось беречь колеса. В таких условиях найти правильную дорогу, если ее так можно назвать, очень сложно, и большое спасибо штурману Андрею Мокееву, который справился с работой на отлично», — отметил пилот.

По словам спортсмена, третий этап ралли-марафона был, в свою очередь, разделен на три секции с двумя зонами нейтрализации по 20 километров. В этих зонах можно было провести осмотр машины и немного передохнуть. Каргинов заявил, что еще на первом отрезке им удалось обогнать экипаж Сергея Вязовича и уйти от него в отрыв.

Протяженность третьего этапа трассы «Дакара», стартовавшего и финишировавшего в Неоме, составила 504 километра. На этом отрезке ралли-марафона победила российская команда «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова. Второе место досталось белорусским спортсменам под управлением Сергея Вязовича. А третьими финишировала команда «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что белорусский экипаж побеждает в общем зачете после третьего этапа в гонке грузовиков.

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