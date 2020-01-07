Белорусский экипаж побеждает в общем зачете после третьего этапа в гонке грузовиков

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича побеждает в общем зачете после третьего этапа в гонке грузовиков в ралли-марафоне «Дакар».
Общее время лидеров гонки сейчас составляет 11:34:01. Следом за ними идут два экипажа российской команды «КАМАЗ-мастер»: грузовики, пилотируемые Андреем Каргиновым и Антоном Шибаловым, отстают от лидера гонки на 00:02:18 и 00:20:01 соответственно.
Результаты общего зачета появились в микроблоге «КАМАЗ-мастера».
Грузовики, общий зачёт после 3 этапа:— KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) January 7, 2020
1. Вязович 11:34:01
2. Каргинов +00:02:18
3. Шибалов +00:20:01
4. Мацик +00:38:59
5. Николаев +00:50:12
6. Лопрайс +00:54:52
7. Кастерен +01:10:55
8. Солтис +01:25:36https://t.co/yLWaYwSuE9#Dakar2020 #Kamazmaster #Камазмастер #Дакар2020
Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Всего гонщикам предстоит преодолеть 12 этапов со спецучастками различной степени сложности.
Протяженность третьего этапа трассы «Дакара», стартовавшего и финишировавшего в Неоме, составила 504 километра.
Третий день ралли-марафона принес победу экипажу Андрея Каргинова. Болид Вязовича пришел к финишу только вторым.