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Белорусский экипаж побеждает в общем зачете после третьего этапа в гонке грузовиков

, 17:59 | Игорь Рязов 122

Представители команды «МАЗ» лидируют с результатом 11:34:01.

Фото: РИА Новости / Александр Уткин

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича побеждает в общем зачете после третьего этапа в гонке грузовиков в ралли-марафоне «Дакар».

Общее время лидеров гонки сейчас составляет 11:34:01. Следом за ними идут два экипажа российской команды «КАМАЗ-мастер»: грузовики, пилотируемые Андреем Каргиновым и Антоном Шибаловым, отстают от лидера гонки на 00:02:18 и 00:20:01 соответственно.

Результаты общего зачета появились в микроблоге «КАМАЗ-мастера».

Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Всего гонщикам предстоит преодолеть 12 этапов со спецучастками различной степени сложности.

Протяженность третьего этапа трассы «Дакара», стартовавшего и финишировавшего в Неоме, составила 504 километра.

Третий день ралли-марафона принес победу экипажу Андрея Каргинова. Болид Вязовича пришел к финишу только вторым.

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