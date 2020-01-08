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Названа предварительная причина крушения Boeing-737 под Тегераном

, 9:14 | Ниса Мурзанаева Видео 3 260

В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

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Фото, видео: Twitter @Aviation_NewsTW

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Предварительной причиной крушения Boeing-737 под Тегераном названо возгорание двигателя. Об этом сообщил официальный представитель тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни арабскому изданию ИРНА.

Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» направлялся в киевскую воздушную гавань «Борисполь» и потерпел крушение в окрестностях Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Сообщается, что большинство жертв авиакатастрофы были гражданами Ирана.

В настоящий момент тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для анализа ДНК. Устанавливается список жертв катастрофы. Российское посольство в Иране выясняет, были ли на борту рухнувшего самолета россияне.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео первых минут после крушения украинского Boeing-737 под Тегераном.

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