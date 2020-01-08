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«Мы не знаем, что такое любовь»: исполнитель роли Хэкона назвал «Вторжение» фильмом про чувства

, 12:18 | Ниса Мурзанаева Видео 92

30-летний Риналь Мухаметов сыграл в сиквеле «Притяжения» иноземное существо.

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Фото, видео: Кадр из кинофильма "Вторжение"; 5-tv.ru

Российский актер театра и кино Риналь Мухаметов, сыгравший роль пришельца Хэкона в фильме Федора Бондарчука «Вторжение», поделился мыслями о проекте. По словам артиста, блокбастер с невероятной компьютерной графикой — лента про чувства.

«Фильм „Вторжение“ про чистые чувства. Сейчас время эгоистов, только пришелец Хэкон способен открыто любить. Все прикрываются словом „наивность“. Мы не знаем, что такое любовь, потому что все уже настолько сами с себя скинули эту ответственность за человека. Нам настолько друг на друга наплевать…» — высказался знаменитость.

30-летний Риналь Мухаметов подчеркнул, что любовь — это, прежде всего, работа.

Еще один актер из «Вторжения», сыгравший роль вице-премьера — Сергей Гармаш — считает картину абсолютным попаданием в зрителя.

Лента вышла в прокат 1 января и вызвала бурные обсуждения в обществе. Даже астролог попыталась предсказать судьбу сиквела «Притяжения» 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Меньшиков оценил технологический уровень фильма «Вторжение».

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