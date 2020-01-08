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Актеры «Вторжения» поучаствовали в блиц-баттле друг о друге

, 15:32 | Ниса Мурзанаева Видео 74

Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов определили, насколько близко они знакомы.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Актеры Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов, исполнившие ключевые роли в фильме «Вторжение» Федора Бондарчука, поучаствовали в блиц-баттле. Артисты определили, насколько хорошо они друг друга знают.

«Съемки „Вторжения“ шли почти год, и, казалось, теперь они знают друг о друге все, но секретный приз <…>все же достался только одному!» — гласит запись в официальном Instagram-аккаунте кинокартины.

 
 
 
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Публикация от Фильм «Вторжение» (@invasion_film)

Полную версию развлекательного шоу с участием актеров «Вторжения» можно посмотреть на YouTube-канале Peopletalk. В передаче зрители узнают, какие девушки привлекают Риналя Мухаметова, и любит ли кого-то в настоящий момент Ирина Старшенбаум.

Кинокартина «Вторжение» вышла в прокат 1 января. Актеры блокбастера поделились со зрителями впечатлениями от проекта. Так, Саша Петров назвал сиквел «Притяжения» 2017 года — настоящим аттракционом. А по мнению Сергея Гармаша, лента является «абсолютным попаданием в зрителя».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что создатели фильма «Вторжение» рассказали о специальной подготовке актеров.

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